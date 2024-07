AlgueRock all’Anfiteatro Ivan Graziani, martedi 13 agosto: ingresso gratuito

ALGHERO – Debutta il 13 agosto all’Anfiteatro Ivan Graziani – Maria Pia di Alghero, l’AlgueRock Fest: un evento, che si inserisce nella programmazione dell’Alguer Summer Festival, dedicato alle sonorità hard & heavy.

L’AlgueRock Fest vedrà ospiti sul palco quattro diverse band, dai Rusty Punx, agli Icy Steel, passando per i Vision Divine fino ad arrivare all’atteso ritorno in Sardegna della folk metal band italiana, FOLKSTONE sul palco come headliner. L’ingresso è gratuito. Orari apertura porte 19.30. Maggiori dettagli e informazioni su www.alguersummerfestival.it.

I Folkstone tornano sui palchi quest’estate con alcuni selezionati concerti, fra questi quello di Alghero, nei quali riproporranno i loro pezzi storici. Dopo queste date, la band si ritirerà dalle scene per tornare in studio in attesa di completare il nuovo album, un doppio vinile previsto per il prossimo inverno.

“In un momento in cui tutto scorre veloce e caotico abbiamo deciso di prenderci tutto il tempo necessario per poter affinare le molte storie nuove che abbiamo tra le mani. Essendo noi noti per essere sempre al passo con le tendenze del momento, per l’inverno uscirà un doppio album su vinile. Le poche date estive che faremo quindi saranno le ultime in cui ripercorreremo tutta la nostra storia. Sarà un delirio.”, commentano i Folkstone.

Il ritorno in Sardegna dei Vision Divine sarà occasione per la band di celebrare con il pubblico algherese il venticinquesimo anniversario del loro primo album con una scaletta che ripercorre la loro storia discografica. Sul palco anche gli Icy Steel, che hanno rilasciato il loro nuovo lavoro in studio un mese fa. In apertura di serata i Rusty Punx, longevo trio punk/rock sassarese.

La serata si aprirà e concluderà con due dj-set, in consolle dj M@nsun e dj Radio Lebowski. Metalitalia.com è media partner ufficiale dell’evento. Partirà il 17 luglio l’Alguer Summer Festival, evento nato per volontà di Shining Production con il supporto del Comune di Alghero, Fondazione Alghero e in collaborazione con Le Ragazze Terribili e Roble Factory, giunto alla sua terza edizione e che regalerà alla Capitale della Riviera del Corallo e ai suoi visitatori una nuova stagione ricca di musica e spettacoli. Informazioni sul programma completo: www.alguersummerfestival.it.