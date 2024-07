ALGHERO – Esordio per il nuovo Consiglio Comunale di Alghero. Il presidente Mimmo Pirisi ha convocato la seduta, il cui ordine del giorno è in allegato, per lunedi alle ore 9.00 presso il Teatro Civico, questo per l’oramai tristemente nota assenza della fine dei lavori di riqualificazione della “Casa Comunale” di via Columbano.

LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO:

convocazione_Consiglio_Comunale_15.07.2024_ore_09.00.stamped (1)