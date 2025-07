“Alghero, traffico in tilt: salvato grazie all’elisoccorso”

ALGHERO – “Quello che è accaduto oggi ad Alghero ha dell’incredibile e, purtroppo, conferma pienamente le mie preoccupazioni espresse nell’ultima seduta del Consiglio comunale.” Così Michele Pais, consigliere comunale della Lega, interviene dopo l’episodio che questa mattina ha visto un uomo colto da un grave malore all’interno di un bar tra via Asfodelo e via Logudoro, soccorso con enorme difficoltà a causa del traffico bloccato.

“La sicurezza della viabilità non può essere affrontata a spizzichi e bocconi, con interventi parziali e limitati a singole arterie – afferma Pais –. Sembra fatto apposta ma proprio nell’ultimo Consiglio comunale avevo chiesto di modificare l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza, che riguardava solo il lungomare Barcellona, per estendere l’attenzione e gli interventi a tutta la città. Purtroppo, la mia proposta è stata respinta.”

Il consigliere leghista torna a denunciare le criticità già sollevate in aula: “Ci sono situazioni limite come in via Don Minzoni, la strada che conduce all’ospedale, dove il traffico è costantemente paralizzato. Parliamo di minuti preziosi che possono fare la differenza tra la vita e la morte.”

L’intervento odierno del medico dell’elisoccorso, calato nel piazzale tra via Aldo Moro e via Asfodelo per raggiungere il bar a piedi, seguito dalla Polizia, evidenzia secondo Pais “un paradosso inaccettabile: si è dovuto far alzare in volo un elicottero non per raggiungere un luogo distante o impervio, ma per la congestione stradale che ha impedito ai mezzi di soccorso di transitare. Evidentemente più di qualcosa non va e bisogna farcene carico.”

“Oggi più che mai – conclude – si impone con urgenza un piano complessivo per la viabilità e la mobilità cittadina, che garantisca sicurezza e fluidità su tutto il territorio urbano, non solo nel ‘salotto buono’ del lungomare Barcellona. La città ha bisogno di soluzioni serie e strutturali, non di interventi cosmetici.”