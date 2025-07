“In Regione scandaloso poltronificio dei 5 Stelle”

ALGHERO – “È davvero imbarazzante quello che sta avvenendo in Regione.

Non solo un uso smodato di risorse pubbliche per alimentare il “poltronificio Todde” che, numeri alla mano, ha infranto qualsiasi record di spesa, peraltro in danno dei dipendenti regionali, a cui è stato saturato la quota di salario accessorio.

Ma anche quanto sta emergendo in tema di legittimità delle nomine, soprattutto campo sanitario, stupisce la disinvoltura. Sul cui metodo e contestazione avevamo costruito la vittoria elettorale.

I trasporti e l’agricoltura non fanno eccezione, settori strategici che sembra non abbiano una guida.

Però è vero, loro non sono “sardoleghisti”, quindi tutto è concesso.

Persino di governare da abusivi, come certificato da una sentenza, di cui si fa carta straccia. Perché loro non sono “sardoleghisti”. Loro sono i 5 stelle. Viva la democrazia”.

Michele Pais, Lega