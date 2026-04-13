Alghero, torna il Centro Estivo BollaBalena: l’estate come percorso educativo

ALGHERO – Con l’arrivo della bella stagione, Alghero si conferma una città a misura di bambino grazie alla ripartenza di BollaBalena, il centro estivo (per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni) che da anni rappresenta un punto di riferimento per le famiglie del territorio. Situato nella splendida cornice di viale Primo Maggio, tra le acque cristalline del mare e l’ombra rigenerante della pineta di Maria Pia, il centro non è solo un luogo di svago, ma un vero e proprio progetto pedagogico all’avanguardia. La filosofia di BollaBalena mette al centro il bambino e il suo naturale bisogno di scoperta. Lontano dai ritmi scolastici, ma con una finalità educativa ben precisa, il centro propone un ambiente “nutriente e stimolante” dove l’apprendimento avviene attraverso l’autoapprendimento e il gioco. “Educhiamo alla sensibilità e alleniamo i sensi per meglio comprendere la realtà”, spiegano gli organizzatori. Il metodo si basa sulla disciplina positiva e sul rispetto dei tempi di ogni individuo, favorendo lo sviluppo dell’indipendenza, della fiducia in sé e della socializzazione. A fare la diƯerenza è l’elevata professionalità del team. Il coordinamento è aƯidato alla Dott.ssa Alessandra Malatesta (Pedagogista ed Educatrice Professionale) e alla Dott.ssa Giovanna Demartis (Educatrice Professionale), aƯiancate da un gruppo multidisciplinare composto da educatori qualificati, assistenti all’infanzia, operatori sportivi. Questa varietà di competenze garantisce un’attenzione costante ai bisogni di ogni fascia d’età: dai più piccoli del BollaBalena (3-5 anni) ai ragazzi del Teen Camp (6-14 anni), con una particolare attenzione anche all’inclusione di bambini con disabilità. La giornata tipo di BollaBalena è un equilibrio perfetto tra movimento e creatività. Le attività spaziano dal gioco-nuoto e lo yoga per bambini, fino ai laboratori artistici e creativi. Non mancano momenti dedicati alla lettura e alla sperimentazione scientifica. Il tutto si svolge all’aperto, valorizzando il legame con la natura e il rispetto per l’ambiente. L’obiettivo principale di BollaBalena è oƯrire ai bambini un’estate indimenticabile, ma anche sostenere le famiglie con un servizio aƯidabile e di qualità. Qui il divertimento diventa lo strumento per esplorare il mondo, costruire relazioni sane con i coetanei e scoprire i propri talenti in un clima di sicurezza e benessere. Le iscrizioni per la stagione estiva sono già aperte (dal 15 giugno al 28 agosto). Per riservare un posto o richiedere maggiori informazioni, è possibile consultare il sito uƯiciale www.bollabalena.it, dove è disponibile il modulo di iscrizione online, oppure contattare direttamente la segreteria al numero 331 5848776 o via email all’indirizzo info@bollabalena.it