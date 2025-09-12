Alghero, Pirisi augura buona anno scolastico a tutti gli studenti

ALGHERO – “La Presidenza del Consiglio Comunale di Alghero desidera augurare un
buon anno scolastico a tutti gli studenti di ogni ordine e grado della
nostra città.
Come ha sottolineato il Sindaco Raimondo Cacciotto, “l’istruzione è il
fondamento su cui costruire il futuro delle nuove generazioni”. Siamo
convinti che gli studenti di Alghero abbiano un futuro luminoso davanti
a loro, e che l’impegno e la passione per lo studio siano gli strumenti
fondamentali per raggiungere i propri obiettivi.
L’istruzione è un diritto fondamentale che è stato conquistato grazie
alle lotte sociali e alle battaglie condotte dalle passate generazioni.
Oggi, possiamo affermare che l’istruzione è un pilastro fondamentale
della nostra società, e che rappresenta la chiave per il successo e per
il progresso della nostra comunità.
In questo nuovo anno scolastico, auguriamo a tutti gli studenti di
poter crescere e svilupparsi in un ambiente favorevole, dove la
creatività, la curiosità e l’impegno siano valorizzati e stimolati.
Speriamo che possiate raggiungere i vostri obiettivi e realizzare i
vostri sogni, contribuendo così a costruire un futuro migliore per la
nostra città e per la nostra comunità.
Auguriamo a tutti gli studenti di Alghero un anno scolastico ricco di
soddisfazioni, di successi e di crescita personale. Un sentito
ringraziamento al corpo docenti delle scuole di Alghero, che hanno un
compito fondamentale nella formazione della futura classe dirigente e
nella formazione scolastica dei nostri giovani.
La Presidenza del Consiglio Comunale di Alghero si impegna a supportare
e a promuovere l’istruzione nella nostra città, lavorando per creare un
ambiente favorevole alla crescita e allo sviluppo dei nostri giovani.
Siamo convinti che l’istruzione sia la chiave per il successo e per il
progresso della nostra comunità.
Auguriamo a tutti gli studenti di Alghero buona fortuna e successo nel
loro percorso scolastico. Siamo certi che il futuro della nostra città
sarà luminoso grazie al vostro impegno e alla vostra passione”
Mimmo Pirisi, presidente del Consiglio Comunale di Alghero