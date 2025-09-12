Alghero, Pirisi augura buona anno scolastico a tutti gli studenti

ALGHERO – “La Presidenza del Consiglio Comunale di Alghero desidera augurare un

buon anno scolastico a tutti gli studenti di ogni ordine e grado della

nostra città.

Come ha sottolineato il Sindaco Raimondo Cacciotto, “l’istruzione è il

fondamento su cui costruire il futuro delle nuove generazioni”. Siamo

convinti che gli studenti di Alghero abbiano un futuro luminoso davanti

a loro, e che l’impegno e la passione per lo studio siano gli strumenti

fondamentali per raggiungere i propri obiettivi.

L’istruzione è un diritto fondamentale che è stato conquistato grazie

alle lotte sociali e alle battaglie condotte dalle passate generazioni.

Oggi, possiamo affermare che l’istruzione è un pilastro fondamentale

della nostra società, e che rappresenta la chiave per il successo e per

il progresso della nostra comunità.

In questo nuovo anno scolastico, auguriamo a tutti gli studenti di

poter crescere e svilupparsi in un ambiente favorevole, dove la

creatività, la curiosità e l’impegno siano valorizzati e stimolati.

Speriamo che possiate raggiungere i vostri obiettivi e realizzare i

vostri sogni, contribuendo così a costruire un futuro migliore per la

nostra città e per la nostra comunità.

Auguriamo a tutti gli studenti di Alghero un anno scolastico ricco di

soddisfazioni, di successi e di crescita personale. Un sentito

ringraziamento al corpo docenti delle scuole di Alghero, che hanno un

compito fondamentale nella formazione della futura classe dirigente e

nella formazione scolastica dei nostri giovani.

La Presidenza del Consiglio Comunale di Alghero si impegna a supportare

e a promuovere l’istruzione nella nostra città, lavorando per creare un

ambiente favorevole alla crescita e allo sviluppo dei nostri giovani.

Siamo convinti che l’istruzione sia la chiave per il successo e per il

progresso della nostra comunità.

Auguriamo a tutti gli studenti di Alghero buona fortuna e successo nel

loro percorso scolastico. Siamo certi che il futuro della nostra città

sarà luminoso grazie al vostro impegno e alla vostra passione”

Mimmo Pirisi, presidente del Consiglio Comunale di Alghero