Alghero: la Asl n. 1 attiva un nuovo ambulatorio ecografico

SASSARI – La Asl di Sassari attiva ad Alghero un nuovo “Ambulatorio ecografico” presso la S.C. di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale “Civile”, rivolto a tutta la popolazione adulta munita di una impegnativa di ecografia addome completa o addome inferiore

L’ambulatorio, in questa fase di avvio del servizio, si prefigge di effettuare una ventina di esami al mese, tra ecografie addominali e renali, della vescica e prostata; un nuovo servizio reso possibile grazie all’acquisizione di un nuovo ecografo di ultima generazione in grado di potenziare l’attività diagnostica del reparto: “La non invasività, la rapidità e l’affidabilità della diagnosi sono caratteristiche principali dell’indagine, che consentiranno di accorciare i tempi d’attesa delle visite ecografiche”, spiega il direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi.

“Un’indagine strumentale di fondamentale importanza al fine di diagnosticare patologie nefrologiche ed urologiche, anche in una fase di screening. La malattia renale cronica, soprattutto nella fase iniziale, nella maggior parte dei casi è silente: l’ecografia renale consentirebbe di fare una diagnosi tempestiva e precoce”, spiega il nuovo direttore della Sc di Nefrologia e Dialisi della Asl di Sassari, Massimino Senatore.

Per accedere all’ambulatorio, attivato in questi giorni, sito al II piano della Palazzina sede della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale “Civile” di Alghero, è sufficiente contattare, muniti di impegnativa, il Centro unico di prenotazione regionale (Cup).