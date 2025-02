“Rifiuti, niente contro il porta a porta che a Maristella ha funzionato”

ALGHERO – “A Maristella già da anni esiste il porta a porta che ha cambiato in meglio il decoro della borgata, rispetto agli inestetici e maleodoranti cassonetti stradali. Pertanto la sottoscritta non ha niente contro il metodo di raccolta rifiuti denominato porta a porta”, cosi la presidente del comitato di Maristella, Tonina Desogus, riguardo la questione della raccolta dei rifiuti. Tema sempre caldo, e ancora di più adesso, in vista della definizione del nuovo capitolato.

Nessun parere contrario o pregiudizio, come era stato riportato, riguardo la volontà di estendere il “porta a porta” anche nelle campagne e agro. Per chiarezza, va sottolineato, che l’indicazione emersa riguardava una parere molto diffuso ed emerso in commenti sui social dove si fa riferimento al fatto che, spesso, come anche in occasione dell’isola ecologica di Guardia Grande, per l’atteggiamento poco civile di alcuni, poi capita che ne paghino le conseguenze un po’ tutti.