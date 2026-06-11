“Rifiuti, gestione Cacciotto-Selva: fallimento politico-amministrativo”

ALGHERO – Le pesanti denunce formulate in questi giorni dalle rappresentanze sindacali rappresentano una vera e propria bocciatura della gestione dell’appalto dell’igiene urbana e chiamano direttamente in causa le responsabilità politiche dell’Amministrazione Cacciotto. I consiglieri comunali di Forza Italia Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini esprimono forte preoccupazione per un quadro che appare ogni giorno più allarmante e che descrive una gestione caratterizzata da improvvisazione, insufficiente vigilanza e scarsa attenzione verso un servizio essenziale per la città. Le organizzazioni sindacali denunciano problematiche gravissime: mancato riconoscimento di spettanze contrattuali, contestate trattenute economiche ai lavoratori, carenze nella sicurezza, gestione discutibile dei turni, mezzi ritenuti obsoleti, strutture aziendali inadeguate, ritardi nelle dotazioni operative, condizioni logistiche insufficienti e mancato rispetto di impegni assunti nei confronti del personale. Non siamo di fronte a una semplice vertenza sindacale. Siamo davanti a un allarme lanciato contemporaneamente da più sigle che rappresentano i lavoratori del settore e che fotografano una situazione che rischia di compromettere la qualità del servizio e l’immagine della città. Ancora più grave è il silenzio dell’Amministrazione comunale, che continua a comportarsi come se quanto accade all’interno dell’appalto non la riguardasse. Eppure il Comune è il titolare del servizio, ha il dovere di vigilare sull’esecuzione del contratto e deve garantire che siano rispettati gli standard qualitativi previsti dal capitolato e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La domanda che i cittadini si pongono è semplice: dove erano il Sindaco Cacciotto e la sua Giunta mentre si accumulavano le criticità oggi denunciate e già segnalate all’Amministrazione da FIADEL, FIT-CISL e FP-CGIL? Quali controlli sono stati effettuati? Quali verifiche sono state svolte? Quali richiami sono stati rivolti all’azienda? La sensazione è che l’Amministrazione abbia affrontato con superficialità una fase estremamente delicata del nuovo appalto, limitandosi ad assistere passivamente a problemi che oggi esplodono in tutta la loro evidenza. Tutto ciò accade mentre Alghero si prepara ad affrontare la stagione turistica più importante dell’anno. Una città che fonda una parte rilevante della propria economia sul turismo non può permettersi incertezze, tensioni sindacali, proteste dei lavoratori e possibili ripercussioni sull’efficienza del servizio di igiene urbana. Di fatto siamo davanti a un fallimento politico e amministrativo che smentisce clamorosamente la narrazione rassicurante proposta in questi mesi dalla maggioranza. Per queste ragioni chiediamo la convocazione urgente della Commissione competente e un’informativa immediata del Sindaco e dell’Assessore all’Ambiente in Consiglio comunale. I cittadini hanno diritto di sapere quale sia il reale stato dell’appalto, quali siano le contestazioni mosse all’azienda e quali iniziative il Comune intenda assumere per ripristinare condizioni di normalità, efficienza e sicurezza. Forza Italia continuerà a vigilare affinché Alghero non diventi ostaggio dell’inerzia amministrativa e di una gestione che, a giudicare dalle denunce provenienti dal mondo del lavoro, appare sempre più insufficiente e maldestra.

Lo hanno dichiarato Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini del Gruppo consiliare di Forza Italia

Nella foto qui di seguito (allegata alla nota) la pessima condizione della spiaggia di San Giovanni