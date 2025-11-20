“Cimitero Alghero, degrado e accesso difficoltoso”, proposte della Lega

ALGHERO – «Il cimitero di Alghero non può restare in queste condizioni di difficoltà per chi lo frequenta, soprattutto per gli anziani e per le persone con mobilità ridotta». A reintervenire in merito al

Cimitero Salvatore Carta e Gabriella Fadda della Lega Alghero, questa volta sulla situazione

dell’accesso al camposanto cittadino e dando notizia dell’avvenuta presentazione, da parte

del consigliere comunale Michele Pais, dell’ordine del giorno volto a migliorare la viabilità e

la fruibilità dell’area.

Carta e Fadda spiegano che da tempo numerosi cittadini segnalano i disagi legati

all’ingresso principale di via Vittorio Emanuele, spesso congestionato nei giorni di maggiore

afflusso. «È ormai evidente – sottolineano – che serve un intervento strutturale. L’ingresso

attuale non è sufficiente e crea problemi seri, sia in termini di traffico che di accessibilità.

Non possiamo chiedere a persone fragili di affrontare percorsi scomodi o lunghi per

raggiungere i propri cari».

La proposta è quella di aprire un nuovo accesso sfruttando la strada che collega via del

Carmine al cimitero, attraverso un cancello già esistente. L’intervento prevede la

sistemazione della strada, la creazione di un piccolo piazzale per i parcheggi e il

conseguente alleggerimento del traffico nella zona di via Vittorio Emanuele.

«Si tratta di una soluzione concreta, immediatamente realizzabile e di buon senso –

aggiungono gli esponenti della Lega – che permetterebbe a tanti cittadini di accedere al

cimitero in modo più agevole, senza disagi e senza rischi. È un luogo che merita rispetto e

cura, e garantire un accesso dignitoso fa parte di questo dovere nei confronti della

comunità».

Carta e Fadda concludono auspicando un rapido esame e approvazione della proposta da

parte del Consiglio comunale: «Confidiamo che l’Amministrazione accolga l’iniziativa

presentata in Consiglio comunale dal nostro consigliere Michele Pais e proceda senza

indugi. È un intervento atteso, necessario e profondamente sentito dai cittadini di Alghero».