“Sassari e Alghero, sanità al collasso: la Todde affronti i problemi”

ALGHERO – “La situazione della sanità sassarese è arrivata a un livello di gravità senza precedenti, un vero e proprio collasso del sistema”. Così il consigliere comunale di Alghero ed ex presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, commenta la clamorosa decisione della Direzione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari di sospendere i ricoveri e gli interventi programmati per poter garantire le sole emergenze.

Pais parla di un quadro “drammatico, mai visto se non nei momenti più critici del Covid”, denunciando come il blocco delle attività ordinarie sia “la prova definitiva della paralisi in cui è precipitata la sanità sassarese, tra reparti sovraffollati e carenza di personale medico e sanitario di ogni tipo”.

“Da due anni – prosegue Pais – non solo si sono allungate tutte le liste d’attesa per esami e visite specialistiche, ma la situazione è peggiorata in ogni suo aspetto. I cittadini sono costretti ai viaggi della speranza, spesso senza alcun rimborso, mentre la macchina sanitaria pubblica sprofonda in un caos sempre più ingestibile”.

Il consigliere attacca duramente la gestione politica della sanità regionale: “Le telefonate per provare a risolvere il singolo problema non bastano, ed è un sistema quanto più approssimativo di approcciare al problema. Così come è tempo che si smetta con l’indecente scaricabarile, che non funziona più. La si smetta con annunci e improbabili “poliambulatori politici”. Occorre restituire dignità agli operatori sanitari e garantire un diritto fondamentale come quello alla cura a tutti i sardi”.

Pais conclude con un appello alla responsabilità: “La situazione non è più sostenibile. Ogni giorno di ritardo significa ulteriori disagi e rischi per migliaia di cittadini. Chi governa la Regione affronti la realtà con serietà e non con pressapochismo come fatto sinora, prima che il sistema crolli definitivamente”.