Alghero, centro storico in abbandono. “Vicolo Peretti in pessime condizioni”

ALGHERO – “Il vicolo peretti , parallela di via cavour e dei bastioni marco polo, è da mesi in uno stato pietoso in quanto il comune, più volte e da anni sollecitato a coprire le numerose buche (da cui escono ratti blatte e quant’altro) ha ad inizio estate avviato i lavori aprendo vere e proprie voragini, salvo poi sospendere i lavori lasciando i buchi coperti con assi di legno o rottami di ferro.

Faccio presente che il vicolo è mal illuminato ma molto frequentato da turisti che affittano gli appartamenti che sono affacciati sui bellissimi bastioni, con tutti i rischi di incidenti, sanitari oltre che economici e di decoro del centro storico.

Abbiamo io ed il condominio fatto di tutto per risolvere il problema, tenuto conto anche dell’accesso ai due ristoranti che hanno il retro bel vicolo, ma finora dopo visite dei vigili e dei responsabili del comune, non è successo nulla! Abbiamo recentemente anche rifatto le facciate della palazzina di nostra proprietà per migliorare il decoro dei bastioni, ma tutto si rivela vano con un accesso che oltre ad essere indecente è anche molto pericoloso e, ritengo, anche non a norma per le procedure di sicurezza sui cantieri aperti. Vorrei che la Vs redazione facesse un sopralluogo (allego foto) per illustrare una situazione che non è nemmneno descrivibile a parole.

Abbiamo anche scritto direttamente al sindaco senza, ad oggi, esito.

PS: il servizio di raccolta rifiuti non viene effettuato perché gli operatori, per rischio infortuni, non entrano nel vicolo lasciando per giorni/settimane la spazzatura abbandonata (con 36′ di temperatura)!”

Lettera firmata (cittadino del centro storico)