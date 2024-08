Arriva ad Alghero, grazie a Nina P, lo “Yarn bombing”: presentazione

ALGHERO – Arriva ad Alghero, grazie a Nina P, già “NINAcrea ”, lo “Yarn bombing”. Una straordinaria tecnica dell’uso della maglia e nello specifico un particolare tipo di graffitismo o di arte di strada costituito da esposizioni colorate di opere formate da stoffe o tessuti lavorati a maglia o a uncinetto, che solitamente sono posti ad avvolgere oggetti presenti in luoghi pubblici, invece che dipinti o disegni realizzati con vernici.

In particolare, per adesso, nell’idea in capo a Nina P, lo “Yarn bombing” ha avvolto alcuni alberi di ulivo presenti all’interno dell’attività Vegamare, all’ingresso della strade per le Bombarde, dove, domenica 1 settembre si terrà una presentazione, con aperitivo ((offerto dagli organizzatori) e selezione musicale a cura di Giuseppe Esposito, dalle ore 19:30 alle ore 21:30.

In questo caso, e in vista di ulteriori sviluppi del progetto, l’installazione creata da Patrizia Pinna in arte, appunto, “Nina P”, prevede l’utilizzo di filato riciclato: vecchie coperte, maglioni, sciarpe ed in generale tutto ciò che riguarda i tessuti in maglia vengono ri-utilizzati creando una connessione che rende uniche delle semplici cortecce; l’uso del colore e delle trame viene trasferito su alcuni alberi di ulivo, dove il tessuto diventa in realtà un abbraccio di filati che dalle radici alle chiome diventano raccontano di un attenzione e sensibilità della semplice emozione di vivere a contatto e protezione della natura. Appuntamento, dunque, a domenica 1 settembre al Vegamare, per adesso..