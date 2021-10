Alghero, 7,2milioni per opere pubbliche. Obiettivo Anfiteatro Maria Pia

ALGHERO – 7,2 milioni di opere pubbliche che sono nell’agenda dell’Amministrazione Conoci e nello specifico dell’assessore di Forza italia Antonello Peru. Strade, verde, agro, scuole, una palestra e tanto altro. “Dalla Regione arrivano importanti finanziamenti un ringraziamento al presidente Solinas e agli assessori Fasolino e Salaris”, a questo vanno aggiunte altri interventi. “Si è deciso di procedere al finanziamento di progetti importanti come, ad esempio, la riqualificazione dell’ingresso alla città da via Vittorio Emanuele. La zona tra il cimitero e via XX Settembre cambierà volto, di cui il progetto definitivo è già stato approvato”, infine, “ora si attende il passaggio doveroso in Consiglio Comunale per la conferma degli 820 mila euro che arriveranno proprio dalla variazione di bilancio, una volta fatto questo passaggio, si procederà con il bando per l’assegnazione dei lavori”.

Senza dimenticare l’attesa per l’ultimazione dell’ex-Cotonificio prevista per l’anno prossimo e anche l’area esterna del Palazzo dei Congressi per cui il progetto finanziato dalla Regione è già in itinere, iniziativa che permetterà dalla prossima stagione (si auspica già dalla primavera) di avere nuovamente a disposizione lo spazio dell’Anfiteatro di Maria Pia dove poter realizzare grandi eventi e manifestazioni.