Agro ancora senz’acqua, Maristella: “Siamo esasperati”

ALHERO – “Gli utenti Abbanoa di Maristella sono esasperati e si chiedono quanto ancora debbano subire dall’ente. La linea per l’acqua potabile è in eternit, ci sono continue rotture, la pressione è spesso insufficiente e ora anche la presenza di nitriti fuori norma che costringono gli abitanti all’utilizzo dell’acqua minerale in bottiglie per uso alimentare.

Oltre al danno la beffa: l’autobotte di Abbanoa, quando arriva per cercare di alleviare al danno, ci serve un’acqua che nemmeno gli animali potrebbero bere, con residui vari visibili nella foto allegata.

Con tutti questi disservizi e con i costi aggiuntivi che i disservizi causano alle famiglie, l’ulteriore beffa è che si chieda di pagare le bollette. L’acqua è un bene indispensabile e visto che l’utenza ha il dovere di pagare ne consegue il sacrosanto diritto di usufruire di un servizio impeccabile”.

Tonina Desogos – Presidente Comitato di Borgata di Maristella