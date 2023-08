Alghero: approvato il Rendiconto, nuovi investimenti

ALGHERO – «Ancora grande attenzione alle famiglie, rilancio dell’economia e incremento del personale. Senza false promesse e con i piedi ben piantati per terra realizziamo con determinazione e concretezza ciò che diciamo. Subito nuovi asfalti in diversi quartieri urbani, più decoro e risorse sul sociale». Così il sindaco Mario Conoci, all’indomani del via libera del Consiglio Comunale al Rendiconto 2022 del Comune di Alghero. Bilancio che conferma ancora una volta la corretta e positiva gestione delle risorse e del bilancio dell’Ente. Come sottolineato anche in Aula dall’assessora alle Finanze e al Bilancio Giovanna Caria, sono stati rispettati tutti gli equilibri finanziari: la cassa (61.845.738,10 euro) è positiva e anzi ha visto un incremento rispetto al 2021. Non solo, i pagamenti sono stati eseguiti in maniera puntuale e tempestiva (tempi medi di pagamento certificati entro 15 giorni rispetto ai 30 previsti per legge). Inoltre, le previsioni di entrata si sono confermate attendibili e congrue rispetto alle spese. Il risultato di amministrazione (103.069.472,14 euro) è dunque positivo e garantisce non solo di fronteggiare le emergenze e di rispettare gli impegni già assunti, ma consentirà di destinare ad ulteriori investimenti la quota di 1.044.040,94 euro e ad altre o nuove spese non finanziabili da bilancio, la somma di 2.989.575,65 euro. «L’approvazione del Rendiconto è di fondamentale importanza – commenta l’assessora Caria – perché si può procedere con le assunzioni del personale, tra cui gli ulteriori 12 agenti di Polizia Locale a tempo determinato, con le variazioni di bilancio e l’applicazione dell’avanzo, necessari per la prosecuzione dell’attività amministrativa secondo gli obiettivi di programma».