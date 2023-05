“Aeroporti ai Sardi”, incontro del Psd’Az sabato ad Alghero

ALGHERO – Esplode la questione degli aeroporti sardi. E questo dopo il tentativo (non è chiaro se ancora in atto) di inglobare l’aeroporto di Alghero a quello di Olbia vista la medesima proprietà. Una rotta sicuramente quasi obbligata vista la condizione in cui si trova negli ultimi tempi lo scalo algherese, condizione, però, che non era prevista da nessuno, tanto meno dagli annunci dei rappresentanti di F2i all’indomani dell’acquisto. Oggi, ormai, quasi fuori tempo massimo si è diffusa l’intenzione di riportare al pubblico gli aeroporti sardi. Forse, era necessario intervenire prima cercando di “guidare” i privati che, sicuramente, anche se legati ai propri interessi, hanno anche a cuore che le imprese non finiscano a carte 48, anzi. Tradotto: probabilmente sarebbe occorsa maggiore sinergia, oggi, chissà.

E, come detto, ecco per sabato un convegno del Psd’Az partito del Presidente della Regione Solinas, dell’assessore ai trasporti Moro e del sindaco di Alghero Conoci. “La gestione degli aeroporti sardi – si legge nella nota del PSd’Az – e il ruolo della Regione nelle politiche del trasporto aereo per garantire ai sardi il diritto alla mobilità. Sono questi i temi al centro dell’incontro-dibattito, promosso dal Psd’Az, dal titolo “AEROPORTI ai SARDI” in programma ad Alghero, sabato 13 maggio, nel chiostro della chiesa di San Francesco (via Carlo Alberto) con inizio fissato alle 10.

“Un confronto sulle diverse posizioni, a cominciare da quella della Regione, che sostiene la presenza pubblica nelle società di gestione degli scali isolani, a fronte dell’interesse da parte dei privati di acquisire il controllo dei tre aeroporti della Sardegna”

Dopo i saluti del sindaco Mario Conoci, interverranno Antonio Moro, assessore regionale dei Trasporti, Pietrino Fois, commissario straordinario della Provincia di Sassari, Gianfranco Ganau, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Marco Tedde, consigliere regionale di Forza Italia, Alberto Bertolotti, presidente della Confcommercio del Sud Sardegna, Michele Cossa, presidente della Commissione speciale Insularità, Renato Soru, ex Presidente della Regione Sardegna”.