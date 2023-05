Tutela e valorizzazione apicoltura, approvata mozione di Fdi

ALGHERO – Dopo l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio Comunale di Alghero della mozione finalizzata ala tutela a e al rafforzamento dell’apicoltura in quanto attività portatrice di interessi comuni globali, sull’argomento interviene Monica Pulina, capogruppo di Fratelli d’Italia: “Sono soddisfatta del voto unanime con cui il Consiglio Comunale ha approvato la mozione presentata da me e dal collega Giovanni Monti per la tutela delle attività apistica, specialmente in considerazione dell’importanza rivestita dalle api e dall’apicoltura: un elemento di sviluppo sostenibile dei territori e strumento indispensabile per la tutela della biodiversità e della sicurezza alimentare attraverso l’impollinazione.”

Considerata l’importanza delle api e con esse dell’apicoltura, quale elemento di sviluppo sostenibile dei territori e al tempo stesso come strumento indispensabile per l tutela delle biodiversità e della sicurezza alimentare attraverso l’impollinazione, visto anche il legame stretto e diretto che agricoltura e apicoltura hanno con il territorio, con la mozione si impegnano il Sindaco e la Giunta a favorire e sostenere lo sviluppo delle attività apistiche in maniera diffusa sul territorio come opportunità di reddito, come opportunità di sviluppo economico sostenibile del territorio e inclusione sociale e come bioindicatore dello stato di salute dell’ambiente.

L’amministrazione viene così chiamata a svolgere alcune specifiche azioni, coerenti con l’obiettivo di dare piena attuazione agli indirizzi emersi dal Consiglio Comunale. In particolare si chiede all’Amministrazione Comunale di incrementare nella pianificazione del verde pubblico la coltivazione di specie vegetali gradite alle api, rilanciando la coltivazione di piante locali mellifere; porre attenzione ai trattamenti sulle alberate cittadine, nel rispetto dell’attività delle api; ridurre l’uso di erbicidi; promuovere e sostenere iniziative a sostegno dell’apicoltura – eventi, mostre, convegni, premi, etc. – anche in collaborazione con altri Comuni, l’ideazione di percorsi didattico-informativi; sollecitare l’impegno delle istituzioni a tutti i livelli nella difesa e salvaguardia delle api e dell’apicoltura; promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema; condividere i contenuti della campagna attraverso i propri canali informativi.

In sintesi, conclude Monica Pulina: “ declinare lo sviluppo del territorio in chiave sostenibile è uno dei nostri principali obiettivi e dobbiamo farlo valorizzando l’unicità della nostra regione e dei nostri territori tramite tutte quelle attività, inclusa l’apicoltura, che appartengono al nostro radicato patrimonio culturale e imprenditoriale che devono essere messe in condizione di affrontare le numerose sfide, guardando al futuro e con il pieno supporto delle istituzioni.”