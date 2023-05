Ad Alghero il “Nautic Event” dal 9 all’11 giugno |video

SASSARI – Presentato questa mattina domani, nella sede della Camera di Commercio in via Roma, il “Nautic event 2023” che si svolgerà ad Alghero dal 9 all’11 giugno prossimi. Il “Nautic event 2023” avrà l’obiettivo di promuovere non solo la filiera nautica e il turismo nautico, ma anche il territorio nel suo complesso individuato come vera e propria destinazione turistica.

L’idea dell’organizzazione è quella di dare alla nautica un valore diverso, rendendola parte di un sistema più ampio. Con Assonautica Nord Sardegna che punta a promuovere l’offerta turistica integrata regionale partendo dai porti, marine e approdi. Per scoprire il fascino di un intero territorio attraverso il “Nautic Event Sardegna 2023” I porti, le marine e gli approdi dislocati lungo tutto il perimetro costiero sardo, saranno ‘porte di accesso al territorio’ in un percorso lungo il quale poter apprezzare cultura, tradizioni, ambiente, cibo capaci di rappresentare al meglio la Sardegna che non si conosce e che generalmente si trova fuori dai circuiti turistici più noti.