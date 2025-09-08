Acquisizione “Canile Primavera”, raccolte oltre 8mila firme: la palla a Cacciotto

ALGHERO – “Una delegazione dei volontari del Canile Primavera, guidata dal portavoce Andrea Salis, ha incontrato il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva per la consegna formale della petizione popolare a sostegno dell’acquisto del compendio immobiliare di Pala Pirastru, sede del canile comunale. La petizione, sottoscritta da oltre 8.200 persone tra firme cartacee e digitali, rappresenta un segnale forte e inequivocabile della sensibilità della comunità algherese e di tanti cittadini che hanno voluto

manifestare la propria attenzione al tema del benessere animale e alla necessità di dare stabilità al

futuro del canile.

I volontari hanno espresso soddisfazione per la pronta disponibilità mostrata dagli amministratori e, in

particolare, per la volontà manifestata dal Sindaco di procedere concretamente con l’iter di acquisto

del compendio immobiliare.

Lo stesso Sindaco ha assunto l’impegno di incontrare nuovamente i rappresentanti del Comitato dei

Volontari entro un mese, per aggiornare sullo stato di avanzamento delle procedure amministrative

necessarie a definire la questione.

I volontari del Canile Primavera ringraziano tutti coloro che hanno sottoscritto la petizione,

contribuendo a dare voce a una causa che riguarda la dignità e il benessere di centinaia di animali e

che rappresenta un indice importante di civiltà per l’intera comunità algherese”.

Comitato spontaneo dei Volontari del Canile Primavera