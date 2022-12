A Olbia “Babbo Natale vien dal mare”

OLBIA – Sabato 17 dicembre, alle ore 15.30, si terrà “Babbo Natale vien dal mare”, manifestazione di grande successo che coinvolge i cittadini di ogni età e gli sportivi del territorio. L’evento è patrocinato dal Comune di Olbia e organizzato da A.S.D. KINARMONIA. «Pronti per la sesta edizione del Babbo Natale vien dal mare, evento benefico in favore dell’associazione Pollicino che in città opera per portare un sorriso ai bambini ospedalizzati e dà un aiuto alle famiglie in difficoltà. – afferma Maria Forteleoni di A.S.D. KINARMONIA – Invitiamo tutti coloro che vorranno unirsi con sup, kayak, canoe o altri mezzi a partecipare dall’acqua vestiti in tema natalizio. Sul molo verrà allestito il banchetto di Pollicino e come tutti gli anni ci sarà un Babbo Natale che distribuirà piccoli doni ai bimbi presenti».

«Siamo felici di poter dare nuovamente il benvenuto a questa bellissima manifestazione –

interviene l’assessora allo sport Elena Casu – che unisce lo sport, l’intrattenimento per i bambini

e il piacere di svolgere attività all’aria aperta anche durante la stagione invernale, ad uno scopo

davvero meritevole. La manifestazione, dallo scorso anno, ha il grande valore aggiunto di

svolgersi sul nuovo lungomare della nostra città, un contesto ideale per questo tipo di eventi

che rende la partecipazione del pubblico, grandi e piccoli, ancora più felice».

L’evento promuove una raccolta fondi ad offerta libera, il cui ricavato verrà interamente

destinato a sostegno di Pollicino Onlus. Nello stand dell’associazione i volontari accoglieranno il

pubblico con il loro sorriso e i loro doni, lieti di spiegare l’operato nella città. Chi vorrà potrà

lasciare una piccola donazione e il ricavato servirà a finanziare le varie attività di Pollicino,

l’associazione che in città si occupa di supportare i bambini in ospedale ed a domicilio,

garantendo una presenza rassicurante e gioiosa.