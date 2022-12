Emergenza casa, Salaris alla Regione: “L’Area non ci ascolta”

ALGHERO – Nell’ultimo Consiglio Comunale, sempre nell’ambito delle “brevi segnalazioni” che, da anni, è divenuto lo spazio in cui discutere di diversi temi, anche importanti, anche se si potrebbero affrontare le medesime questioni con un differente “approdo” consigliare, la rappresentante di opposizione Ornella Piras ha puntato i riflettori sul problema della casa e in particolare sulle residenze popolari di nuova realizzazione. A replicare, visto che la questione ha degli evidenti risvolti sociali con numerose criticità che sfociano in vere e gravi problematiche, è stata l’assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris.

“Abbiamo dei problemi a interagire con Area (l’azienda regionale che si occupa di edilizia abitativa ndr) – ha detto la delegata della Giunta Conoci – nonostante, anche con l’assessore Piras, si cerchino continue interlocuzioni, non riusciamo ad avere delle risposte chiare e certe sulle varie emergenze che riguardano il nostro territorio”.