Calcio 1a Categoria, l’Alghero batte il Treselighes

ALGHERO – L’Alghero fa suo il derby contro il Treselighes e si avvicina sensibilmente alla vetta del girone E di Prima Categoria. La partita contro i cugini neroverdi viene decisa nella ripresa grazie ai gol di

Giovanni Pinna, Antonio Masala e Stefano Mereu. Sembra partire meglio il Treselighes, ma con il passare dei minuti l’Alghero cresce e al 9’ sfiora per la prima volta il vantaggio con una punizione velenosa di Puddu che trova la risposta di Marcomini. Al 26’ Livesi vede l’estremo ospite fuori dai pali e prova a sorprenderlo con un pallonetto, Marcomini salva ancora. Poco prima dell’intervallo ci prova anche il capitano giallorosso Mereu con una conclusione che si perde di poco a lato.

Nella ripresa l’Alghero cerca con più insistenza la via del gol, che arriva al 16’ dopo un’azione

partita dalla trequarti giallorossa, con Livesi bravo a servire un ottimo assist a Giovanni Pinna,

che col mancino non lascia scampo a portiere avversario. Poco dopo la mezz’ora grandissima

occasione per l’Alghero: il portiere del Treselighes non trattiene su una conclusione di Giovanni

Pinna ma è bravo sulla ribattuta di Martinez. È il preludio al raddoppio, che arriva poco dopo con

un perentorio stacco di testa di Antonio Masala sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Girandola di

cambi da entrambe le parti, infine c’è tempo anche per il terzo gol che arriva in pieno recupero

con un destro potente dal limite dell’area di capitan Mereu.

Tre punti pesanti per l’Alghero che, complici i risultati delle rivali, è ora al secondo posto

solitario a -1 dalla capolista Valledoria. Sabato 17 dicembre alle ore 15 al Centro Sportivo “Pino

Cuccureddu” di Maria Pia è in programma lo scontro diretto.

ALGHERO – TRESELIGHES 3-0

ALGHERO: Frau, Manunta (27’ st Caddeo), Masala Antonio, Mereu, Sini, Urgias, Sasso (39’ st

Lepore), Mula, Pinna G. (36’ st Marras), Puddu (24’ st Martinez), Livesi (32’ st Tedde Marco). In

panchina: Marrosu, Langella, Libi, Finetti. Allenatore: Gianni Piras

TRESELIGHES: Marcomini, Serra (27’ st Cena), Dongu, Ninniri, Salaris, Fois (16’ st Perrone),

D’Antonio, Coga (14’ st Bruno), Canessa (44’ st Porqueddu), Carboni, Mannu. In panchina: Sechi,

Manca, Ferraresi, Marras, Iannacone. Allenatore: Angelo Bardini

RETI: 16’ st Pinna G., 33’ st Masala, 48’ st Mereu