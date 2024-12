A lo Teatre Civic de l’Alguer: “Les batulelles del carrer del Porxo”

ALGHERO – L’anno nuovo ad Alghero comincia con un tuffo nelle risate e nella tradizione con “Les batulelles del carrer del Porxo”, la nuova commedia musicale in algherese che l’Obra Cultural porta in scena al Teatro Civico “Gaví Ballero” il 2 e il 3 gennaio 2025, alle ore 21.00. Liberamente ispirata a “La rosa gialla” di Camillo Vittici, tradotta e adattata alla lingua algherese da Giovanni Irranca, questa commedia in due atti promette di divertire il pubblico con le sue esilaranti gag e i suoi personaggi indimenticabili.

Al centro della trama le donne del carrer del Porxo che con la proverbiale curiosità delle batulelles (pettegole) cercano di scoprire l’identità del padre della figlia della cosidora del carrer. Le malignità, gli intrighi, gli equivoci e i colpi di scena si susseguono in un crescendo di comicità, tipico del teatro popolare. Sul palco, il cast di sei interpreti – Elisabetta Dettori, Nicoletta Bigi, Natalina Signorini, Antonello Pinna, Alberto Lai e Luigi Meloni – questa volta sono diretti da Giuseppe Ligios, regista e attore che ha dato un nuovo e più moderno taglio alla interpretazione. Come sempre la parte musicale, alle commedie in algherese non possono mancare le canzoni della tradizione popolare, è stata affidata al maestro Francesco Scognamillo (piano e sassofono) che per l’occasione si avvarrà di un ensemble musicale composto da Massimiliano Peana (violino), Matteo Scala (mandolino e basso elettrico), Fabrizio Zara (chitarra) e Laura Carta (percussioni).

“Les batulelles del carrer del Porxo” è un’occasione unica per iniziare l’anno nuovo in allegria e riscoprire la vitalità del teatro dialettale algherese e apprezzare la ricchezza del patrimonio musicale della città.

La commedia è inserita nel vasto programma del “CAP d’ANY 2024/2025 a l’Alguer”organizzato dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero e gode del supporto della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e, per l’occasione, della Generalitat de Catalunya.

I biglietti sono in vendita nella sede dell’Obra Cultural de l’Alguer, via Arduino n. 46, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, a partire da lunedì 16 dicembre 2024.