Debutta l’AlguerHall, grande soddisfazione di Daga: “Vogliamo cambiare il corso della storia”

ALGHERO – “Alghero ha la sua “AlguerHall”, nel cuore del Centro storico, ingresso da via Carlo Alberto, per offrire alle innumerevoli e preziosissime associazioni culturali, artistiche e di volontariato, un luogo al coperto, climatizzato, per incontrare la città e i suoi ospiti anche d’inverno, periodo ingrato in cui, per carenze di infrastrutture al chiuso, le persone, soprattutto i bambini, sono costretti a stare chiuse in casa.

PS: la politica senza coraggio e immaginazione non serve a niente. Il potere fine a se stesso non ci interessa, ci interessa cambiare il corso della storia, lasciare un segno

Molte grandi idee si sono perse perché le persone che le hanno avute non potevano sopportare di venire derise. (John Foster Dulles)”

Enrico Daga, segretario del PD di Alghero e assessore al Bilancio, Patrimonio, Demanio e Programmazione