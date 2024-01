Addio a Domenico Manca, il ricordo di Pais, Conoci e Tedde

ALGHERO – “Apprendo con estremo dispiacere della morte di Domenico Manca. Alghero e la Sardegna intera perdono un imprenditore illuminato che ha saputo esportare il nostro nome in tutto il mondo. Sono vicino e abbraccio Menico, Pasqualino e tutta la famiglia che oggi piangono la grave perdita”, le parole del Presidente Michele Pais.

“La città perde un lungimirante imprenditore, che ha contribuito a far conoscere il nome di Alghero nel mondo. Il sindaco Mario Conoci si unisce al dolore della famiglia ed esprime grande vicinanza a tutta l’azienda per la scomparsa dell’imprenditore algherese Domenico Manca, fondatore e padre del famoso Olio San Giuliano, eccellenza del territorio. Con lui se ne va un pezzo storico di quella classe di imprenditori che hanno fatto grande il mondo dell’olivicoltura Algherese, Sarda e Italiana, costruendo un’azienda all’avanguardia nel settore, frutto di grande lavoro, conoscenza e impegno. Tutte doti che – ne sono certo – rimangono ben salde e impresse nella grande eredità che la famiglia saprà valorizzare”, queste le parole del Sindaco Conoci

“La scomparsa di Domenico Manca rende più poveri il tessuto imprenditoriale sardo e la nostra comunità. Alghero e la Sardegna perdono un uomo che con le sue iniziative imprenditoriali ha prodotto sviluppo e occupazione e ha creato prodotti che hanno promosso il territorio isolano. Un imprenditore illuminato che per oltre cinquant’anni ha costituito una delle colonne portanti del sistema economico regionale. Con “intuizioni” che hanno avuto la capacità di precorrere i tempi. La Domenico Manca S.p.A, sotto la guida di Domenico, un vero e proprio “Capitano coraggioso” nel mare tempestoso dell’economia, è oramai divenuta l’icona della capacità e del coraggio di intraprendere dei sardi. Le dimensioni e l’importanza raggiunte la fanno attestare come un esempio virtuoso che balza oltre i confini dell’isola e non solo. Lascia senza dubbio un grande vuoto che i figli saranno capaci di colmare”, cosi l’ex-sindaco Marco Tedde.

Condoglianze per la perdita del Sig. Manca anche da parte della redazione di Algheronews