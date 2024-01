“Disinformazione e violenza della verità dal Sindaco Conoci: illude i cittadini, ora basta”

ALGHERO – “Il Sindaco di Alghero da quando ha intrapreso questa nuova avventura

in un altro partito proponendosi con una nuova candidatura ci informa

ogni giorno delle grandi e piccole opere da lui realizzate o in fase

di realizzazione snaturando la realtà e violentando la pura verità,

l’ultima disinformazione in ordine di apparizione e la ristrutturazione

del palazzo comunale in via Columbano, lavori fermi da anni e che da lle

dichiarazioni di questi giorni parrebbero pronti per ripartire , sono

anni che ci racconta che stanno per ripartire che finiranno a breve e

che ha trovato una casa comunale disastrata e che ci sta mettendo mano,

la verità e un altra , la giunta precedente ( oramai quasi 5 anni fa )

ha lasciato a Conoci e amici un finanziamento di più di un milione di

euri da fondi Jessica Bei e a tutt’oggi per un motivo o per un altro

(scaricando sempre su altri naturalmente ) non sono riusciti a spendere

e a oggi non solo non se ne vede la conclusione ma neanche la ripresa

reale dei lavori, ritardi che sono tutti imputabili a questa

amministrazione e non certamente a chi nella passata giunta aveva a

fatica recuperato I fondi.

La smettano gli attuali amministratori candidati (nessuno escluso) di

illudere I cittadini con promesse elettorali I loro fallimenti

amministrativi I loro cantieri fermi sono sotto gli occhi di tutti

nonostante I comunicati di porta terra dicano il contrario”.

Mimmo Pirisi, capogruppo Partito Democratico