Regionali, Alessandra Casu e Antonio Piu parlano di sanità e trasporti

ALGHERO – Oggi, lunedì 29 gennaio, alle ore 18:30 nella sala del Polisoccorso in via Liguria, Alessandra Casu e Antonio Piu, candidati per il Consiglio Regionale della Sardegna terranno un incontro pubblico su Sanità, Trasporti, Energia e Diritto all’Abitare. A moderare l’incontro sarà il consigliere Comunale di Futuro Comune Raimondo Cacciotto, tra gli interventi anche quello della consigliera Ornella Piras.

“Il dovere civico è ciò che ci spinge a trovare le soluzioni più adatte per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il dovere civico implica responsabilità e noi ci impegniamo per una Sardegna sostenibile, che rigenera i patrimoni esistenti per residenze, economie, servizi, contiene il consumo di risorse scarse come suolo, acque, energia e la domanda di trasporto, favorendo la mobilità sostenibile. Solo così la Sardegna sarà un’isola a misura umana e solidale”.