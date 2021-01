131, Lega all’Anas: con la sicurezza non si scherza

CAGLIARI – “Un nuovo e rovinoso crollo ha interessato la statale 131, all’altezza del bivio Cossoine a Bonovra direzione Cagliari, dove l’asfalto ha ceduto in più punti aprendo vaste crepe che hanno interrotto la circolazione. Per miracolo nessun automobilista è stato coinvolto, ma la sicurezza dei cittadini sardi non può essere delegata soltanto alla Provvidenza. Occorre che lo Stato attivi al più presto ANAS affinché metta in sicurezza la viabilità sarda, sia lungo la statale 131, sia in tutte le altre tratte di competenza. Per questa ragione presenterò immediatamente un’ integrazione d’urgenza alla mia interrogazione di pochi giorni fa al Ministro Paola De Micheli, dove già rilanciavo l’allarme sui pericoli per gli automobilisti facendo seguito a quanto denunciato dal Consigliere Regionale della Lega, Ignazio Manca. La risposta del Governo sia urgente e concreta: Anas sveglia!”, dichiara Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore Lega Sardegna.

In una nota congiunta con lo stesso Consigliere Ignazio Manca che a riguardo dichiara: “Quanto denunciato con la mia interrogazione, depositata l’8/11/2020, ribadita nella recente interrogazione alla Camera dall’On. Eugenio Zoffili, conferma la pericolosità del tratto della S.S. 131, che va dal bivio di Cossoine a Bonorva in direzione Cagliari. In particolare, l’intero attraversamento della provincia di Sassari e Nuoro, rappresenta un atavico pericolo per la collettività di utenti. L’intensità delle piogge in atto, ha messo a nudo la mancata manutenzione della strada ormai da decenni.”