Sprofonda la 131, Solinas sollecita interventi

CAGLIARI – La Regione monitora la situazione della 131 all’altezza di Bonorva, interessata da un cedimento strutturale che già aveva comportato la chiusura della carreggiata nei giorni scorsi. Questa mattina il Presidente della Regione Christian Solinas, che nei giorni scorsi aveva recepito le preoccupazioni dei territori sulle condizioni della strada, si è sincerato che la situazione fosse sotto controllo, escludendo l’eventualità di altri crolli della strada.

L’Assessorato dei Lavori Pubblici, in contatto costante con Anas, ha seguito passo passo l’evolversi della situazione già dalle prime ore del mattino. Il tatto di strada è stato oggetto di immediati sopralluoghi: ai rilievi topografici è seguita la relazione geologica da parte degli esperti di Anas, impegnati in queste ore nel completamento della perizia. Il traffico nel tratto di strada danneggiato dalle forti piogge di queste settimane – dal Km 163 al Km 164,200 – resta deviato. La carreggiata, in attesa del ripristino totale della strada, è infatti percorribile solo in parte.