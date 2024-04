Centrodestra con Tedde al lavoro sul programma elettorale

ALGHERO – “La coalizione di centrodestra lavora a testa bassa sul programma elettorale. Questa mattina un nuovo incontro di coalizione. C’erano tutti con il candidato sindaco Marco Tedde. Esponenti di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Azione e delle due civiche Prima Alghero e Patto per Alghero. Clima di grande entusiasmo nel “Campo giusto”, come in molti l’hanno definito. Tutti i partiti al lavoro per disegnare in pochi punti strategici l’Alghero del futuro, o del 2040 come sottolineato da Tedde. Intanto, con una nota il coordinatore cittadino di Azione, Gavino Tanchis, ha confermato il sostegno a Marco Tedde e sta completando una lista fortemente competitiva assieme a “Prima Alghero” e alla Destra Democratica Italiana”.

“Siamo al lavoro per costruire tutti insieme l’Alghero delle future generazioni” ha sottolineato Tanchis. Per i prossimi giorni sono previsti altri incontri nei quali verranno tratteggiati obiettivi programmatici innovativi e con una forte proiezione verso il futuro di Alghero e degli algheresi. Basati su una innovativa attività di programmazione e progettazione da portare avanti con l’amministrazione di Sassari e l’Università, che sono le fondamenta del patto stretto fra Tedde e Mariotti”, cosi dalla coalizione di Centrodestra a sostegno del candidato a sindaco Marco Tedde.