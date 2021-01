Nord-Ovest e Recovery plan, urge strategia comune

PORTO TORRES – Cosa sarà il territorio del Nord-ovest dopo la pandemia Covid. È necessaria una strategia politica unitaria concordata tra i comuni più importanti del territorio del nord-ovest per rimettere in piedi l’economia già devastata dalla crisi industriale che rischia il colpo mortale a causa del dramma sanitario dovuto al Covid -19. Il coronavirus sta mettendo in ginocchio la flebile economia dei nostri territori: operai, commercianti, artigiani e tutti i settori produttivi del nord-ovest si domandano quale sarà il loro destino superata l’emergenza sanitaria senza una strategia politica. È fondamentale un piano concordato tra i comuni più importanti del nord-ovest con il coinvolgimento di tutte le forze economiche e sociali del territorio che avrebbe la funzione di mettere in piedi una strategia comune per sviluppare un nuovo progetto economico che coinvolga l’intero sistema produttivo del nord-ovest per sfruttare la grande opportunità dei finanziamenti del Recovery Plan.

Bastianino Spanu, capogruppo consigliare a Porto Torres del Psd’Az