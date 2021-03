Zero Tari per le aziende agrituristiche: mozione

ALGHERO – Mozione del Centrosinistra consigliare algherese, primo firmatario Mimmo Pirisi, riguardo la possibilità, sotto posta al voto della massima assemblea civica, di cancellare la Tari nel 2021 per le aziende agrituristiche. Qui di seguito il documento integrale.

Premesso:

Che il termine ordinatorio per l’approvazione del Bilancio di previsione 2021 degli Enti Locali era fissata per il 31 Dicembre 2020 ;

Che la legge n° 77 del 17 Luglio 2020 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n°34 del 19 maggio 2020 ( decreto Rilancio ), contenente “ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19, al comma 3-bis dell’art. 106 ha previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 Gennaio 2021, anziché nel termine ordinatorio del 31 Dicembre 2020 ;

Che l’associazione nazionale dei Comuni Italiani e dell’unione delle Provincie Italiane, con una nota congiunta datata il 2 Gennaio 2021 è indirizzata al Ministero dell’Interno hanno richiesto una ulteriore proroga al 31 Marzo 2021 del predetto termine per l’approvazione definitiva del Bilancio di Previsione 2021 degli Enti locali ;

Constatato :

Che le suddette richieste dei Sindaci e dei loro rappresentanti Nazionali permettono alle Amministrazioni Comunali di modulare ed armonizzare con più accuratezza e attenzione alle necessità della propria comunità il proprio esercizio finanziario per l’anno 2021 ;

Considerato :

Che a causa della pandemia Covid 19 in tutto l’anno 2020 le attività agrituristiche del territorio hanno subito una forte riduzione della loro attività per contenere l’epidemia e che anche per alcuni mesi del 2021 si dovranno verosimilmente mantenere tali restrizioni con chiusure contingentate delle attività agrituristiche

Preso atto :

Che da tempo le associazioni di categoria specifiche in rappresentanza delle aziende agrituristiche chiedono alle amministrazioni pubbliche di intervenire proprio per venire in soccorso alla grave crisi del comparto, con l’abbattimento di alcuni oneri a carico delle aziende e in particolare con l’eliminazione totale della Tari per l’anno 2021 alla luce della quasi totale mancata attività nell’anno 2020 e verosimilmente per alcuni mesi del 2021 tenuto conto che proprio a causa della chiusura forzata non c’è stata nessuna produzione di rifiuti e quindi nessun conferimento e nessun onere da parte dell’azienda titolata allo smaltimento rifiuti ;

Impegna il Sindaco :

a predisporre tutti gli atti amministrativi e finanziari con la conseguente copertura nei capitoli del Bilancio di previsione 2021 per abbattere gli oneri Tari per tutto il 2021 alle aziende agrituristiche del Comune di Alghero ;