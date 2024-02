Welcome Day dell’Asl di Sassari: ““Siate ambiziosi e puntate sulle vostre attitudini”

SASSARI – Dai farmacisti agli assistenti amministrativi, dai collaboratori ai medici specialisti, dai tecnici di laboratorio ai veterinari, dalle ostetriche ai biologi, dai tecnici di radiologia a quello biomedico, dagli Oss agli infermieri: sono solo alcune dei profili dei 450 dipendenti e collaboratori della Asl di Sassari assunti nell’anno 2023 che negli scorsi giorni si sono incontrati per la seconda edizione del Welcome Day della Asl di Sassari.

“Un momento di confronto interno all’Azienda in cui la Direzione intende dare il benvenuto ai nuovi lavoratori, perché è importante conoscersi e confrontarsi con le varie realtà interne ad un Azienda complessa come la nostra. Ma anche un momento di raffronto che ci consente di conoscere i vari percorsi professionali e affrontare e risolvere anche alcune situazioni individuali. Vi invito a unirvi a noi del dimostrare a tutti che la Asl n. 1 e’ un’Azienda capace di esser promotrice di nuovi progetti e buone pratiche. Stiamo puntando su dei progetti pilota inediti che partono proprio dalla nostra azienda: un obiettivo importante che se ciascuno di noi si impegna a portare avanti farà crescere l’azienda e il proprio bagaglio personale”, con queste parole il Direttore Generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi, ha voluto aprire il Welcome Day della Asl n. 1 che si è svolto lo scorso 13 febbraio al CineTeatro Astra di Sassari.

Interinali, dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato, ma anche libero professionisti; molti sono giovanissimi, appena laureati, altri invece sono arrivati nella Asl n. 1 dopo un lungo percorso di studi e una carriera maturata in altre Aziende: sono loro il volto e l’anima dell’Azienda che con grande determinazione contribuiscono giornalmente ad innalzare sempre più, il già alto livello di professionalità dell’Azienda sanitaria.

“Quando si raggiunge una organizzazione complessa come l’Azienda sanitaria e’ importante che ciascuno di voi riesca a raggiungere un buon livello di confidenza con la struttura, con le persone, con le tecnologie, così da poter stabilire, in accordo con la direzione, dei percorsi individuali di crescita personale basati anche sulle vostre ambizioni personali, perché l’ambizione ci spinge ad esser entusiasti per qualcosa che stiamo facendo e che abbiamo piacere di fare. Pertanto non abbiate pregiudizi, approcciamoci in maniera proattiva alle varie attività che l’Azienda ci offre, così da conoscere i vari processi e, conoscendo la macchia, possiate fare una valutazione individuale su quelle che sono le vostre attitudini”, ha concluso Sensi.

Sul palco, messo a disposizione dell’Amministrazione comunale, la Direzione Aziendale: “Tutti noi, insieme, siamo la Asl, dobbiamo esser per questo attori protagonisti e dobbiamo dare giornalmente il meglio di noi stessi, investendo quella proattività necessaria ad affrontare le piccole e grandi difficoltà quotidiane, partendo dalla conoscenza dell’Azienda, una onesta comunicazione, sia interna che esterna, puntando sulla conoscenza e condivisione delle buone prassi”, ha esordito la Direttrice dei servizi socio sanitari, Annarosa Negri.

“Dobbiamo lavorare per costruire percorsi più snelli, più tecnologicamente adeguati al contesto e rispettosi dei diritti delle persone , perché un utilizzo inappropriato delle risorse e’ una lesione del diritto della salute dei nostri cittadini ”, ha voluto rimarcare il Direttore Sanitario, Vito La Spina. Durante la giornata è stato consegnato a tutti i dipendenti il “Vademecum del Dipendente della Asl di Sassari”, un attestato di partecipazione, contenente un QRcode dinamico e aggiornabile, nel quale sono stati inseriti una sintesi di massima dei vari istituti contrattuali dell’Ente che sono in linea con il vigente Contratto Nazionale di Lavoro e con il Regolamento aziendale.

Durante la riunione aziendale non e’ mancato il confronto tra il personale dell’Azienda e i Direttori: dubbi, perplessita’ sul percorso professionale, ma anche soddisfazione per l’avvio di una nuova esperienza lavorativa, e’ stata espressa dai dipendenti.

Per tutti i presenti gli auguri per una carriera gratificante all’interno dell’Asl di Sassari.

Si ringrazia il Comune di Sassari, la Compagnia Teatro Sassari e tutto lo staff per la collaborazione e la buona riuscita della giornata.