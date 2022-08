Weekend Ferragosto, parcheggi al Don Bosco. Bombarde, restyling in vista

ALGHERO – Per i tre giorni di più intensi che si prospettano per la città, l’Amministrazione ha predisposto un’ampia area parcheggi all’ingresso di Alghero. Domani, sabato 13, domenica 14 e lunedì15 agosto, sarà disponibile il campo sportivo Don Bosco, all’ingresso della città, fianco cimitero. Con orario continuato, il parcheggio è a disposizione gratuitamente di cittadini e visitatori. “Va ringraziata per questo la società sportiva Audax che mette a disposizione il rettangolo di gioco – afferma l’Assessore alla viabilità Emiliano Piras – fermo restando che la soluzione di usare il meno possibile l’auto in questo periodo è quella più consigliata”.

Intanto, pare che, come anche indicato da alcuni media, tra cui Algheronews, già da tempo, sia intenzione dell’Amministrazione e in particolare dell’assessore Piras, in vista dei prossimi mesi e della prossima stagione turistica, realizzare un parcheggio con servizi e controllo all’ingresso (tramite sbarra elettronica), nell’area sosta delle Bombarde e anche in altri tratti del litorale. Del resto è necessario implementare i servizi e allo stesso tempo aumentare l’ordine e il decoro delle zone più frequentate nei mesi estivi.