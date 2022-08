La nave Aringhieri e yachts nel Porto di Alghero. Gazebo informativo e servizi

ALGHERO – Non è passata inosservata la nave della Guardia Costiera ormeggiata nel Porto di Alghero. Si tratta della CP421 “Roberto Aringhieri“, così denominata in memoria dell’Ufficiale pilota del Corpo scomparso nell’adempimento del proprio dovere il 30 Ottobre 1995, mentre era impegnato in una missione connessa all’operazione di embargo nei confronti dei Paesi della ex-Jugoslavia. La grossa imbarcazione insieme alla pattuglia completa di natanti della Capitaneria d’istanza ad Alghero accolgono il Presidente Sergio Mattarella in vacanza, anche quest’anno, nella Riviera del Corallo e nello specifico nella struttura dell’aeronautica militare incastonata all’interno del Parco naturale regionale di Porto Conte.

Porto di Alghero che si fa trovare pronto e come ogni anno presenta il suo gazebo informativo (davanti a Porto Salve) con anche la possibilità di utilizzare delle biciclette e courtesy card per i diportasti in generale ottenere dei dettagli sulle manifestazioni, bellezze e siti da visitare nel territorio che fa capo ad Alghero. Intanto sono sempre in aumento le grosse imbarcazioni, compresi alcuni splendidi yacht, che hanno deciso di sostare nel centro catalano d’Italia per alcuni giorni di villeggiatura.