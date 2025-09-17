“Volo New York-Olbia, grande opportunità per Alghero”

ALGHERO – “L’annuncio di Delta Airlines segna una svolta per la Sardegna: dal maggio 2026 sarà operativo un collegamento diretto tra New York e Olbia, con quattro frequenze settimanali fino a ottobre.

Si tratta di un risultato di portata storica, frutto della collaborazione tra l’Assessorato regionale al Turismo, guidato da Franco Cuccureddu, e la società di gestione aeroportuale Geasar, che hanno saputo convincere una delle principali compagnie mondiali a investire sulla nostra isola.

La crescita del mercato nordamericano è evidente: negli ultimi dodici mesi gli arrivi dagli Stati Uniti sono aumentati del 36%, rendendo gli USA il primo mercato extraeuropeo per la Sardegna.

L’intervento del consigliere comunale Marco Colledanchise (Orizzonte Comune):

«Questo non è solo un nuovo volo, ma un vero e proprio ponte che unisce la Sardegna agli Stati Uniti. È un riconoscimento al valore del nostro territorio e alla sua capacità di attrarre turismo di qualità.

Per Alghero e per tutto il Nord Ovest dell’isola si apre una straordinaria opportunità: intercettare flussi turistici importanti e rafforzare l’economia locale.

Come Orizzonte Comune crediamo sia il momento giusto per una campagna di promozione integrata, che sappia valorizzare in sinergia Alghero e l’intera Sardegna settentrionale. È un’occasione che non possiamo permetterci di sprecare”.

Marco Colledanchise, consigliere comunale Orizzonte Comune

Nella foto Colledanchise e Antonio Cardin (Coordinatore Orizzonte Comune)