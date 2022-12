Volley serie C, Sottorete Alghero espugna Quartu

ALGHERO – La Web Project Sottorete ritrova confidenza con la vittoria. Nella trasferta di Quartu la compagine catalana trova una convincente vittoria per 3 a 0 contro la Sandalyon Quartu. Gara valida per la settima giornata del campionato di serie C di pallavolo. Un incontro dove ha prevalso la grinta e l’esperienza dei giocatori della Web Project Sottorete che ha dominato il primo set vincendolo con un netto 25 a 14. Il secondo set è stato più equilibrato.

La Sandalyon ha messo alla prova la resistenza della Web Project Sottorete che ha retto l’urto e ha portato a casa anche il secondo set per 25 a 22. Il terzo set ha seguito il copione del primo con una netta vittoria degli uomini di Mister Guido che hanno prevalso per 25 a 17 concludendo la gara con un netto tre a zero. Ora il campionato si fermerà per la sosta natalizia e la Web Project Sottorete andrà in trasferta contro la Pallavolo Mogoro il 7 gennaio alle 18.30.