Vibes and Waves, giovedi New Candys e Fenech

Il “Vibes and Waves” è una travolgente onda in musica che s’alza al tramonto e sommerge di suoni e vibrazioni positive tutta la baia di Porto Ferro, trasportando in pubblico in viaggi sonori alla ricerca del gusto e dello spunto che possono fare la differenza.

Il prossimo 28 luglio, a “timonare la baia” alla scoperta di un nuovo approdo sonoro illumina dal tramonto, ci saranno i New Candys, un colpo da maestro che regala a Porto Ferro uno dei fenomeni più intriganti dell’intero panorama musicale internazionale, poggiato sull’equilibrio piacevolmente instabile fra alternative rock e psichedelia. Ad aprire il loro concerto, toccherà invece a Fenech.

I New Candys nascono a Venezia circa 13 anni fa. Sono la voce e chitarra Fernando Nuti, la chitarra e i cori di Andrea Volpato, il basso di Alessandro Boschiero e la batteria, le percussioni e il sampler di Dario Lucchesi. Cinque album all’attivo. Il 2011 salgono sul palcoscenico del Mi Ami Festival di Milano. Un concerto dopo l’altro. Li intervista John Vignola su “Twilight”. Sono già piccolo fenomeno di nicchia. Il secondo disco porta in dote gli applausi di Butler dei Primal Scream ed esibizioni in tutta Europa. Terzo album nel 2017. Entra a far parte del gruppo Andrea Volpato. Sbarcano in Australia, ancora negli States, nei Balcani per la prima volta e in Messico. “Vyvyd” è il loro quarto disco, miraggio e masterizzazioni sono da Grammy Award. L’Italia impazzisce, i supporti li diffondono, Iggy Pop li manda in radio. LA consacrazione di uno stile unico e di un mood talmente affascinante da superare generi e confini pur di abbracciare le platee di tutto il mondo. Porto Ferro compreso.

Il festival “Vibes and Waves” – creatura generata dall’animo di Danilo Cappai, operatore socioculturale e anima del Baretto, con Marco Alessandrini, Giuseppe Cappio e Francesco Melis – mette in pausa il nastro e aspetta di riaccendere l’impianto per un finale in grande stile: il 26 agosto con A/LPACA & Ultima Thule.

Il “Vibes and Waves” è evento giunto alla sua quinta edizione, organizzato dallo staff del Baretto e dell’omonima Associazione e realizzato grazie alla partecipazione della Fondazione Banco di Sardegna ed al presente supporto di centinaia e centinaia di fan che in questo festival hanno trovato la risposta alla loro ricerca, alla loro estate da trascorrere fronte palco.