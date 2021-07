Viabilità e decoro, Alghero in tilt

ALGHERO – “Mentre i nostri amministratori continuano a dormire, la città versa in uno stato di totale abbandono ed è completamente in tilt. Con già l’igiene urbana in condizioni disastrose, le erbacce che proliferano e le strade completamente dissestate, la situazione del traffico in città è oramai allo sbando.

L’evidente incapacità di organizzare e programmare i lavori, sta creando file interminabili e tempi biblici per spostarsi da un punto all’altro della città, per non dire della scelta di continuare a sottrarre parcheggi per le auto.

Capiamo pure la necessità di fare alcuni lavori, capiamo l’importanza di svolgere manifestazioni, ma servirebbe una capacità anche minima di pianificare gli interventi ed almeno un pizzico di buon senso, di cui i nostri amministratori, persi nel loro torpore, evidentemente non dispongono. D’altro canto, se non si è in grado di organizzare neppure qualche evento, meglio ammettere le proprie incapacità e rinunciare.

Non è possibile continuare a lasciare le persone intrappolate nel traffico in pieno delirio, per non dire dei vigili urbani a cui viene chiesto di rimediare a una situazione di caos totale, con automobilisti sempre più nervosi ed esasperati. A loro va tutta tutta la nostra solidarietà per l’impegno e la dedizione che pongono nel tentativo di rimediare alla disorganizzazione di chi, invece, è chiamato proprio ad organizzare e a pianificare.

Qualcuno ridesti, urgentemente, l’assessore alla mobilità, di cui, mentre il caos regna sovrano, si sono totalmente perse le tracce. Siamo a metà luglio e la situazione continua, inesorabilmente, a peggiorare.

A questo punto, se il nostro Sindaco immobile e tutta la corte dei suoi begli addormentati di Porta Terra non si decidono a svegliarsi, non osiamo immaginare cosa altro potranno combinare”.

Gabriella Esposito

Mario Bruno

Pietro Sartore

Raimondo Cacciotto

Ornella Piras

Valdo Di Nolfo

Beniamino Pirisi