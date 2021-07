Pais: una via intitolata a Moreno Cecchini

ALGHERO - Referendum Giustizia, firme eccellenti. “Dopo il calciatore della Nazionale, Antonello Cuccureddu, ha voluto sottoscrivere il referendum anche la Signora Serana Angeli, moglie del compianto Moreno Cecchini, titolare del ristorante La Lepanto di Alghero”, così il presidente del consiglio regionale Michele Pais che ha fatto la proposta di intitolare una via a Moreno Cecchini, oltre il già esistente parco intitolato, sempre ad Alghero, al padre Lepanto.

Moreno Cecchini è stato colui (col padre Lepanto) che ha fatto grande la cucina algherese nel mondo. “Moreno Cecchini ha infatti vinto la Mela d'Oro a New York con la famosa ricetta dell'Aragosta, il piatto più importante della tradizione culinaria di Alghero. Per questa ragione penso che sia giusto onorare la memoria di questo illustre Algherese, intitolandogli una via della Città di Alghero" e chiude il Presidente Pais: "Grazie signora Serena per il bel ricordo del Signor Moreno”.