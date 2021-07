ALGHERO – Negli scorsi giorni si è tenuto un incontro della Lega ad Alghero. Alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, dell’assessore Vaccaro, del consigliere Pirisi e della coordinatrice locale Chessa, oltre che davanti a diversi militanti, si è discusso di varie tematiche locali e regionali, oltre che delle azioni messe in campo per portare avanti il referendum per cambiare la giustizia, a partire dalla raccolta firme guidata da Gianni Pais.