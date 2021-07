Lega, aggressione gazebo: condanna

CAGLIARI – “Condanna unanime e solidarietà dal mondo dei leghisti sardi per la vile distruzione del gazebo per la raccolta firme per il referendum Giustizia Giusta. Un filmato facebook è diventato virale e riprende due gruppi di persone, uno che distrugge il gazebo e l’altro che lo circonda, ride e acclama in favore degli aggressori. La violenza contro i leghisti sardi esiste da tanto, militanti e simpatizzanti la subiscono in prima persona tutti i giorni. Per chi è di sinistra questo non accade, coincidenza o strategia della tensione?

Tra i tanti che gridano contro la vile aggressione Angelo Lorenzoni, coordinatore Lega per la provincia di Sassari, che lamenta la totale assenza da parte di alcune formazioni, non necessariamente politiche, di spirito democratico di comprensione delle idee altrui, frutto di una voluta strategia di promozione del pensiero unico a tutti i costi. Da una parte il leghista, persona moralmente brutta cattiva e violenta e dall’altra il non-leghista: umanitario sensibile e sentimentale. < > precisa Lorenzoni.

< > così Eugenio Zoffili, Coordinatore Lega per la Sardegna. Tante le condanne, da parte del presidente del Consiglio regionale Michele Pais, dei consiglieri regionali Lega di tanti militanti e dirigenti della Lega che con onestà e dedizione curano la raccolta firme per riformare l’arrugginita giustizia italiana”.

Angelo Lorenzoni – Coordinatore Lega per la Provincia di Sassari