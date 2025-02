“Via dell’Artigianato, la Favela di Cagliari”

CAGLIARI – “Potrebbe sembrare una favela o una periferia degradata di una città

del Terzo Mondo, ma è solo via dell’Artigianato angolo via

dell’Agricoltura, il confine tra Cagliari ed Elmas. Da qui il centro

del Capoluogo dista solo 10 minuti di macchina, neanche 5 chilometri,

ma il mondo civile sembra essere lontano anni luce. Una fetta di

territorio, dove regnano degrado, sporcizia, prostituzione, discariche

a cielo aperto e incuria, dimenticata da anni da parte di chi, Enti e

Amministrazioni, dovrebbe garantire ordine, sicurezza, pulizia e

manutenzioni. Una sorta di terra di nessuno, al confine tra legalità e

presidio, senza alcuna telecamera a sorvegliare i vari traffici,

garantita dalle oltre 50 attività commerciali che operano da decenni,

e illegalità, visibile a occhio nudo e tangibile in ogni suo aspetto.

Ogni giorno le due strade, da tempo regno incontrastato di prostitute

e protettori, sono percorse da centinaia di mezzi, che accedono alle

attività artigianali e commerciali, come quelle dell’impiantistica,

del noleggio mezzi e strumenti professionali, dell’autoriparazione e

dell’autoricambio frequentate da migliaia di persone che, per lavoro o

come clienti, si recano nelle attività presenti nell’area, dove opera

anche un servizio di ristorazione self service. Da settimane, senza

che nessuno intervenga, una tubatura rotta ha trasformato la strada in

un fiume di acqua e fango che raccoglie ogni genere di rifiuto e

sporcizia, creando un habitat ideale per insetti e topi che regnano

indisturbati. Inoltre, un canale di scolo, essenziale per il deflusso

delle acque piovane verso la laguna di Santa Gilla, è completamente

ostruito da un canneto e da una crescente quantità di rifiuti. Nel

caso di un pesante nubifragio, come già accaduto più volte, l’area

andrebbe sott’acqua senza rimedio, mettendo in serio pericolo persone,

mezzi e attività produttive.

I commercianti e gli artigiani questa mattina hanno inoltrato al

Comune l’ennesima pec di segnalazione per la grave situazione e

chiesto alle proprie Associazioni di Categoria di intervenire.

“Non sappiamo più cosa fare e a chi rivolgerci per avere pulizia,

controllo e una riqualificazione dell’area. Abbiamo anche paura per la

nostra incolumità fisica perché, più volte, siamo stati minacciati da

personaggi non raccomandabili: sta diventando un problema di ordine

pubblico. Paghiamo migliaia di euro in tasse e contributi, come se

operassimo in centro città, ma questa zona è trattata come una zona di

serie Z. Essendo periferia della periferia, le Amministrazioni non si

accorgono di chi opera qui e non intervengono, in maniera energica,

nel risolvere i disagi perché non siamo il salotto buono da mostrare a

turisti e visitatori. Da anni, noi imprenditori e lavoratori,

segnaliamo i disagi nell’operare in queste condizioni; anche i clienti

si lamentano e hanno sempre più difficoltà nel venire presso le nostre

aziende; infatti molti hanno già optato nell’andare a fornirsi da

aziende che offrono gli stessi servizi ma in zone dove non regna il

degrado. Il timore è che tale situazione possa influire negativamente

sulle nostre attività e, quindi, sui bilanci delle aziende. Più volte

abbiamo segnalato i problemi che, anche quando vengono risolti, nel

giro di pochi giorni, a volte addirittura poche ore, i problemi si

ripresentano puntualmente. Servirebbero le telecamere di sorveglianza

soprattutto per chi usa quegli spazi come discarica e, soprattutto la

notte, la utilizza come area dove la legge non esiste”.

Federico Marini

Nella foto la condizione via dell’Artigianato