Ceas del Parco di Porto Conte: Educational Day a Casa Gioiosa

ALGHERO – Attività del Ceas Porto Conte anche quest’anno al centro dell’offerta didattica per le scuole del territorio: Educational Day, martedì 18 Febbraio a Casa Gioiosa

E’ fissato per Martedì 18 Febbraio, dalle ore 9.00, nella sede a Tramariglio, il meeting annuale riservato ai dirigenti e docenti delle Scuole di ogni ordine e grado, dedicato alla presentazione delle proposte didattiche programmate nell’ambito delle attività del Ceas Porto Conte, Centro di Educazione Ambientale alla Sostenibilità del Sistema Infeas (Informazione, Formazione, Educazione Ambientale) della Regione Sardegna.

Giunto alla sua decima edizione, l’Educational Day rappresenta una puntuale occasione per scoprire e vivere il Ceas, la sua metodologia, le sue aule didattiche all’aperto e al chiuso, gli allestimenti immersivi ed emozionali, per sperimentare nuovi prodotti didattici e tecnologici a supporto dell’educazione ambientale. In particolare le novità di quest’anno riguardano i cambiamenti climatici e l’educazione alla cittadinanza globale; la tutela di delicate specie dell’area protetta: avvoltoio capovaccaio, barbagianni, buglossa sarda; l’implementazione e valorizzazione di alcuni allestimenti: digitalizzazione della Villa Romana Sant’Imbenia, la nuova mostra AlgueRex e il nuovo importante sito della Grotta Verde.

L’evento si terrà a Casa Gioiosa, con gli interventi delle istituzioni e degli esperti e a Cala Dragunara, dove è previsto un percorso di osservazione e lettura del territorio fino alla Torre del Bolo.

L’Educational Day di quest’anno si svolgerà nell’ambito del progetto “Effetto Domino”, finanziato dal Servizio Svasi dell’Assessorato Ambiente della Regione Sardegna e finalizzato a rafforzare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici dei cittadini affinché possano così agire come veri moltiplicatori di azioni positive.

Ancora pochi i posti disponibili per prendere parte all’evento: i docenti interessati possono contattare il Ceas all’indirizzo email ceas@parcodiportoconte.it o telefonando al numero 079 945005, dal lunedì al venerdì ore 9.00 -12.30.