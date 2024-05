Verso il voto, ecco la lista di Patto per Alghero e Udc (con Tedde)

ALGHERO – La lista Patto per Alghero – UDC è stata la prima a depositare l’elenco dei candidati presso la segreteria generale del Comune. Un passo importante che dà ufficialmente avvio alla campagna elettorale.

I candidati, individuati dalle due sigle che hanno scelto di presentarsi insieme nella competizione elettorale, sono uomini e donne che vogliono dare un segnale importante alla comunità. “Ci siamo e ci mettiamo a disposizione”, questo il sentire comune che trapela dagli incontri che vanno avanti ormai da oltre due mesi.

“Siamo partiti per tempo con l’obiettivo di creare una squadra che lavorasse al programma di coalizione, all’ascolto della città e non fosse fine a sé stessa. Vogliamo contribuire ad un reale rinnovamento del territorio e dare il nostro contributo non solo in questo periodo di campagna elettorale ma anche dopo”, sottolineano i 24 candidati.

Rodolfo Valentino, Nina Ansini, Davide Arus, Eva Maria Bianchi, Gerolamo Biosa, Anna Rita Catardi, Giovanni Antonio Cecconello, Giuseppe Cossu, Marina Crabuzza, Carlo Delrio, Bruno Frigau, Alessandro Magrini, Rafaela Mariuzzo, Angelo Martinez, Emanuela Muglia, Mauro Murgia, Antonello Muroni, Bruno Pais, Antonio Giovanni Piras, Maria Vittoria Porcu, Lelle Salvatore, Giada Spada, Umberto Troisi, Gianfranco La Cognata