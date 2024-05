Monumenti Aperti ad Alghero, sabato 18 e domenica 19 maggio

ALGHERO – “Spazi per i Sogni” in Riviera del Corallo per la ventiduesima edizione di Alghero Monumenti Aperti, la manifestazione che sabato 18 e domenica 19 maggio vedrà studenti, associazioni e cittadini impegnati nelle visite guidate dei principali siti culturali del territorio. 31 i quelli aperti e visitabili nel weekend con 7 itinerari, circa 1500 volontari coinvolti. Un particolare ringraziamento va a tutti i collaboratori, i numerosi istituti scolastici con i professori e gli studenti che guidano i visitatori alla scoperta delle bellezze della città, alle insostituibili associazioni del territorio che con straordinaria passione sostengono le iniziative culturali della città. Alghero Monumenti Aperti è organizzato dall’associazione Imago Mundi che coordina la manifestazione a livello regionale, dalla Fondazione Alghero con l’Amministrazione comunale e la partecipazione del mondo scolastico locale. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione della manifestazione alla presenza del sindaco Mario Conoci, dell’assessore alla Cultura Alessandro Cocco e del presidente dell’associazione Imago Mundi in collegamento da remoto, Massimiliano Messina. Con loro i rappresentanti della Fondazione Alghero, della Diocesi di Alghero-Bosa, delle associazioni culturali e degli istituti scolastici che collaborano all’iniziativa.

Informazioni sulla manifestazione e sui monumenti di Alghero sul sito di Alghero Turismo https://bit.ly/MA_Alghero_2024 e sul sito www.monumentiaperti.com. Hashtag ufficiali della manifestazione: #MonumentiAperti2024 #spaziperisogni.

—