Comune di Alghero, concorso per due dirigenti

ALGHERO – indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due (2) posti a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico presso il Comune di Alghero. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Portale unico del reclutamento (www.inpa.gov.it) accedendo con uno dei seguenti sistemi di identificazione: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi), eIDAS e compilando l’apposito modulo online. Non sono ammesse altre modalità di invio. La registrazione, la compilazione e l’invio della domanda devono essere completati entro e non oltre le ore 23,59 del 22 maggio 2024 sull’apposito portale. In allegato l’avviso completo.

Tutte le informazioni ai link:

https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/CONCORSO-PUBBLICO-PER-TITOLI-ED-ESAMI-PER-LA-COPERTURA-A-TEMPO-PIENO-E-INDETERMINATO-DI-N.2-POSTI-DI-DIRIGENTE-TECNICO/

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d97076a9a7284deab4142733ec3332cd).