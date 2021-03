Verde e decoro all’Ospedale Civile

ALGHERO – “Ospedale civile di Alghero. Ho sempre sostenuto che il decoro, sopratutto delle strutture sanitarie, fosse lo specchio della qualità dei servizi che si erogano.

L’ordine, la pulizia, il decoro è il primo impatto importante per i pazienti. È un aspetto al quale tengo moltissimo al pari di quelli organizzativi e sanitari. Migliorare tutto e meglio”. Così il presidente Michele Pais riguardo l’intervento presso l’area esterna del nosocomio algherese.

“Questo invoglia anche i cittadini a partecipare alla cura degli spazi pubblici.

Come in questo caso dove le panchine sono state donate dalla Famiglia Piccinnu, in memoria dei loro caro curati in questo ospedale, che ringrazio infinitamente.

Questa è la collaborazione che mi piace, questa è la partecipazione che dobbiamo stimolare”.