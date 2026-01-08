“Una città straordinariamente bella che da tempo vive di rendita”

ALGHERO – “Negli ultimi quindici anni il turismo non è cresciuto, si è semplificato, appiattito e impoverito, concentrandosi quasi esclusivamente sull’estate”. Come sempre, Antonio Costantino, già assessore regionale e comunale al turismo, oltre che imprenditore ed esperto del medesimo comparto, e dunque delle dinamiche che muovono economie e benessere, in particolare, della nostra Isola, non le manda a dire. E soprattutto esprime dei concetti che, al netto delle troppo spesso stolte “guerre di casacca”, sono condivisibili da tutti. Certo, volta per volta in base a chi governa e chi si oppone, tali temi sono rigettati o cavalcati. Quando, invece, sarebbero dovuti essere analizzati nel profondo al fine di trovare delle soluzioni e non delle questioni utili ad alimentare il sempre più stucchevole “gioco delle parti”.

“Una citta straordinariamente bella che però da tempo vive di rendita senza una vera strategia di lungo periodo – e continua Antonio Costantino – l’arrivo dei voli low cost ha creato l’illusione dello sviluppo, favorendo una crescita incontrollata di b&b e case vacanza e un’offerta fondata sui numeri più che sulla qualità – e ancora – quando i collegamenti si sino ridotti, è rimasta una città congestionata d’estate e svuotata per il resto dell’anno, con affitti elevati e benefici sempre più deboli per chi ci vive (a parte pochissime attività, società e professionisti)”.

Ma non solo, “il paradosso è che la domanda turistica si sta spostando proprio verso i periodi intermedi, ovvero quella che chiamiamo anche bassa stagione, e infatti, oggi due terzi dei viaggiatori preferiscono primavera e spalle di stagione come indicato da un recente rapporto della European Traverl Commission“, però, “senza servizi aperti, eventi (anche particolari, di nicchia e di grande qualità con richiamo internazionale), programmazione, una capiente struttura al chiuso, e una visione condivisa, l’attrattività resta sulla carta”.

Per chiudere, “una città che si spegne non può pretendere di essere scelta, andando a sottolineare la mancanza di voli che spesso è più un alibi che una causa”, mentre per quanto riguarda gli eventi e in particolare capodanno, “c’è poco da dire, basterebbe riprendere, in maniera aggiornata, affidandosi anche a capaci professionisti e conoscitori dei vari settori, arte, musica, teatro, cinema, animazione, etc, quello che abbiamo fatto, come città di Alghero, già da un paio di decenni fa”.

Stefano Idili

Nella foto Antonio Costantino